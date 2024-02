V novomeški splošni bolnišnici z odprtjem prenovljene restavracije obeležili končanje več projektov

Novo mesto, 15. februarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes z odprtjem prenovljene restavracije obeležili končanje več naložb. Po besedah direktorice Milene Kramar Zupan gre za bolnišnico zelo pomembne projekte, s katerimi so zagotovili zmanjšanje stroškov ter večjo kakovost zdravstvenih in drugih storitev, tako za paciente kot zaposlene.