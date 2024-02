Pod okriljem MGML izšla monografija o Ivanu Hribarju

Ljubljana, 15. februarja - Pod okriljem Muzeja in galerija mesta Ljubljene (MGML) in v sodelovanju z ljubljansko Pedagoško fakulteto je izšla monografija Ivan Hribar - Javno. Ustvarjalno. Zasebno. Kot je na predstavitvi v vili Zlatica, nekdanjem Hribarjevem domu, povedala sourednica in avtorica prispevka Irena Žmuc, monografija zaključuje projekt prenove vile Zlatica.