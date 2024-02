Po presoji ustavnega sodišča obstoječa ureditev nasprotja interesov ustrezna tudi za državne svetnike

Ljubljana, 20. februarja - Ustavno sodišče je na zahtevo DS presojalo ustavnost določb 37. do 40. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki urejajo pravila v zvezi z nasprotjem interesov. DS je določbe izpodbijal, ker naj ne bi bile ustrezno prilagojene položaju DS in ne dovolj jasne. Po oceni ustavnega sodišča pa niso v neskladju z ustavo.