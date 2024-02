Tožilci za Besseberga zahtevajo skoraj štiriletno zaporno kazen

Oslo, 15. februarja - V Hokksundu blizu Osla od 9. januarja poteka sodni proces proti nekdanjemu predsedniku Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Andersu Bessebergu. Zdaj 77-letnemu Norvežanu, ki je bil predsednik zveze med leti 1993 in 2018, tožilci očitajo korupcijo in zanj zahtevajo tri leta in sedem mesecev zaporne kazni ter plačilo 90.000 evrov, poroča AFP.