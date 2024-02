Ljubljana, 15. februarja - Mladi kmeti bodo danes ob 13.30 na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Dunajski 22 v Ljubljani obiskali ministrico Matejo Čalušić in ji pred pogajanji z deležniki v kmetijstvu simbolično izrazili željo po dobrem sodelovanju, so v imenu mladih kmetov sporočili predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine.