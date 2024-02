Letošnja noč erotičnega filma potuje v Hongkong in na Nizozemsko

Ker v noči erotičnega filma skromnost ni nikakršna čednost, kot so zapisali pri Kinodvoru, bodi začeli z veliko hongkonško kultno klasiko iz leta 1991, križancem erotične komedije in razkošne kostumske pravljice Seks in zen Michaela Maka, ki je standarde kitajske mehke erotike ponesla nad oblake.

Namesto da bi si nabiral znanja in modrosti, se mladi učenjak Mei Yang raje posveča intenzivnemu študiju mesenih užitkov. Čeprav ga je stari stoični menih posvaril, da se mu bodo skoki čez plot maščevali. In čeprav se je pravkar oženil s prelepo nevesto. Medtem ko skuša mladenič s pomočjo slovitega tatu zlesti v čim več ženskih spalnic, njegova nepotešena nevesta nazadnje pristane v javni hiši, so o filmu zapisali pri Kinodvoru.

Križanec erotične komedije, kostumske pravljice in hudomušne moralke Seks in zen, ki temelji na starodavni klasiki kitajske erotične literature Molilna preproga mesenih užitkov iz obdobja dinastije Ming, velja za enega najbolj slovitih primerkov hongkonškega filma "tretje kategorije" - skupine pohujšljivih in mladini prepovedanih filmov, ki od vpeljave certifikata leta 1988 buri duhove domačih varuhov morale in polni svetovno zakladnico kultnega, še zlasti erotičnega filma. Ogled filma je mlajšim od 15 let v Kinodvoru prepovedan.

S Poprom iz Miamija, vročo porno parodijo ene najbolj priljubljenih in ikoničnih detektivskih televizijskih serij 80. let minulega stoletja, se bo noč erotičnega filma s 35-milimetrsko filmsko kopijo iz zakladnice Slovenske kinoteke vrnila v bivšo Slogo, kjer je bil film prvič na sporedu med majem in junijem 1988.

Amber Lynn in Sheri St. Clair sta v filmu iz leta 1986 seksi in s seksom obsedeni kriminalistki na lovu za tolpo preprodajalcev kokaina. Sta tudi ženski različici Crocketta in Tubbsa. Pesek, palme, turkizne lagune in tigraste kopalke, bele platnene obleke in športni avtomobili. Dobrodošli v Miamiju! Nostalgični ljubitelji serije Miami Vice ne bodo pogrešili prav ničesar - razen Dona Johnsona in espadril.

Poper iz Miamija je s svojo parado žgečkljivih dovtipov, modnih krikov in vroče akcije eden najbolj zabavnih in blestečih primerkov ameriškega porno filma 80. let minulega stoletja. Svetlana (Mischoff) bi lahko veljala za kraljico med njegovimi režiserji, če se za filmom ne bi izgubila tako rekoč vsaka pisana beseda, ni se pa izgubila čudovito nostalgična filmska kopija. Ogled tega filma je prav tako prepovedan osebam, mlajšim od 15 let, in odsvetovan osebam, mlajšim od 18 let.

Ob koncu noči erotičnega filma bo sledil še nizozemski val seks filmov, na katerem je pionirsko jezdil Surinamec Pim de la Parra. Sprevrženo komičen seksualni psihotriler Moje noči s Susan, Olgo, Albertom, Julie, Piet in Sandro iz leta 1975 so skriti biser kultnega filma 70. let minulega stoletja.

Nekoč uspešna manekenka Susan (Willeke van Ammelrooy) na svoji razpadajoči, a idilični kmetiji nudi dom ekscentrični druščini ranjenih duš. Narkoleptična Julie večino časa prespi. Bivši modni fotograf in agorafobni voajer Albert prebiva v omari. Nimfomanki Sandra in Olga pa se brezskrbno kratkočasita z umori, saj vesta, da bodo vsi sumi padli na čudaško Piet, ki biva na drugem bregu drenažnega jarka. Osebam, mlajšim od 15 let, je ogled tega filma prav tako prepovedan.