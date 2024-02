Tožilstvo predstavilo pritožbo na oprostilno sodbo za Igorja Bavčarja

Koper, 15. februarja - Na koprskem višjem sodišču so danes predstavili pritožbo na sodbo, s katero sta bila Igor Bavčar in Miroslav Golubić oproščena obtožb pridobitve koristi podjetju Maksima Holding na škodo Istrabenza z nakupom in prodajo delnic Intereurope. Specializirano državno tožilstvo trdi, da je okrožna sodnica posel napačno opredelila za t. i. repo pogodbo.