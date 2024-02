Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne zdrsnil v minus

Ljubljana, 15. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,10 odstotka pod gladino. Najgloblje so do 11.30 padle delnice Zavarovalnice Triglav, v prvi kotaciji se znižujejo še delnice NLB in Petrola. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice Cinkarne Celje in NLB.