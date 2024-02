Na policiji zaenkrat niso ugotovili nepravilnosti pri delovanju Centra za varnost in zaščito

Ljubljana, 15. februarja - Na policiji zaenkrat nimajo podatkov, ki bi potrjevali domnevne nepravilnosti pri delovanju Centra za varnost in zaščito, so pojasnili za STA. Kot so dodali, generalni direktor Senad Jušić ni posebej odredil nadzora nad delom centra, vseeno pa na podlagi prijave v notranjevarnostnem postopku preverjajo domnevna odklonska ravnanja in tveganja.