V Galeriji ZDSLU v ospredju anomalije sodobnega sveta

Ljubljana, 15. februarja - V Galeriji ZDSLU drevi odpirajo razstavi dveh vizualnih umetnic, Klavdije Jeršinovec in Đejmi Hadrović, ki vsaka na zase značilen način razmišljata o sodobnem svetu in anomalijah, ki ga krojijo. Kustosinja razstav, ki nosita naslov Glasovi odseva: oda Palestini in Sužnji trendom, je Maja Kač.