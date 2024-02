Brežiški občinski svet potrdil proračuna za leti 2024 in 2025

Brežice, 15. februarja - Brežiški občinski svet je na zadnji seji brez glasu proti potrdil občinska proračuna za leti 2024 in 2025. Občina v letošnjem letu načrtuje za 45,8 milijonov evrov odhodkov in za 41,2 milijona odhodkov. V letu 2025 pa je predvidenih 41,2 milijona evrov odhodkov in 39,3 milijona prihodkov, so sporočili iz občine.