Vreme: V severni in vzhodni Sloveniji zmerno, občasno pretežno oblačno, drugod bolj sončno

Ljubljana, 15. februarja - Ob morju bo občasno lahko megla. Najvišja dnevna temperatura bo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma sončno. Ob morju bo občasno lahko megla. Najnižja jutranja temperatura bo od -4 do 2, ob morju do 4, najvišja dnevna od 11 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne in zvečer bo tu in tam možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo bo pretežno oblačno in povečini suho.

Vremenska slika: Prek srednje in severne Evrope se pomika topla fronta, zahodni rob celine pa je dosegla hladna. Nad osrednjim Sredozemljem, Alpami in Balkanom ter nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. K nam z vetrovi zahodnih smeri doteka v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno, v krajih severno in vzhodno od nas pa bolj oblačno. Nad severnim Jadranom se bo predvsem zjutraj in dopoldne zadrževala megla. V petek bo sončno. Nad severnim Jadranom se bo zadrževala megla.

Biovreme: Danes in v petek bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave.