Šesterica osumljenih preprodajalcev drog ostaja v priporu

Maribor, 15. februarja - Vseh šest priprtih članov kriminalne združbe, ki so jo po dlje časa trajajoči preiskavi v zvezi s preprodajo drog nedavno razkrinkali slovenski policisti, je še vedno v priporu. Kot so za STA sporočili z mariborskega sodišča, so se vsi obdolženi zoper sklep preiskovalnega sodnika pritožili, a je senat njihove pritožbe zavrnil.