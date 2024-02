Celjska občina v izvedbo dodatnih protipoplavnih ukrepov, vrednih 22 milijonov evrov

Celje, 15. februarja - Mestna občina Celje se bo lotila izvedbe dodatnih protipoplavnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost, ki so ocenjeni na 22 milijonov evrov. Ukrepe je razdelila na pet sklopov, štiri od petih gradbenih dovoljenj pa so že pravnomočni. Na osnutek občinskega prostorskega načrta so medtem na občini v javni obravnavi prejeli 368 pripomb.