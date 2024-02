Nafta cenejša

Singapur, 15. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale, kar gre po poročanju katarske tiskovne agencije QNA pripisati predvsem nepričakovano veliki rasti zalog v ZDA. V tednu do 9. februarja so zaloge po podatkih ameriške uprave za energetske informacije (EIA) poskočile za 12 milijonov na 439,5 milijona 159-litrskih sodov.