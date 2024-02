Ljubljana, 15. februarja - Novinarska konferenca in protestna akcija civilne iniciative Glas ljudstva in nekaterih civilnodružbenih organizacij, na kateri bodo opozorili na po njihovem mnenju nezakonito stavko Fidesa in kršenje pravic bolnikov, bo danes ob 11. uri pred poslopjem vlade na Gregorčičevi ulici 25, so sporočili iz iniciative.