Pregled - šport, 14. 2. (sreda)

NOVE MESTO - Norvežan Johannes Thingnes Boe je zmagovalec posamične preizkušnje na 20 kilometrov na biatlonskem svetovnem prvenstvu v Novem Mestu na Češkem. Branilec naslova, ki je osvojil 35. kolajno na SP, je za 58,9 sekunde prehitel brata Tarjeija Boeja. Bron je osvojil Nemec Benedikt Doll. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na devetem mestu. Miha Dovžan je osvojil za 17. mesto, kar je izenačenje njegovega najboljšega izida kariere, Lovro Planko je končal kot 32., Anton Vidmar pa kot 60.

DOHA - Slovenski plavalec Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v Dohi z izidom 27,07 sekunde osvojil osmo mesto na 50 m prsno, s čimer je ponovil lanski uspeh iz Fukuoke. Zanesljivo bo zadovoljen zapustil Arabski polotok, saj je na SP popravil osebni rekord na 50- in 100-metrski razdalji v prsnem slogu.Svojih ciljev v sezoni Stevens s svetovnim prvenstvom zanesljivo še ni izpolnil, saj napoveduje tudi boj za pot na olimpijske igre v Parizu. Bržkone bo o tem odločal nastop na evropskem prvenstvu junija v Beogradu.Na 50 m prsno se je zmage veselil Avstralec Sam Williamson z rekordom Oceanije 26,32, ki je šele v zadnjih dveh zavesljajih prehitel Italijana Nicolo Martinenghija. Tretji je bil svetovni prvak na 100-metrski razdalji Američan Nic Fink.

MONTPELLIER - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu lige prvakov v Franciji izgubili proti Montpellieru z 21:32. Slovenski prvak tudi po svoji enajsti tekmi v skupinskem delu lige prvakov ostaja brez zmage. Po španski Barceloni, madžarskem Veszpremu in poljski Wisli iz Plocka ji je drugič v sezoni 2023/24 rokometno mero vzel tekmec iz Francije, praznih rok je ostala tudi na obračunih proti Magdeburgu, Portu in GOG Gudmeju.V celjski ekipi, ki je v tem mesecu ostala brez Grege Krečiča in Hrvata Anteja Ivankovića - oba sta nove delodajalce našla v Nemčiji -, je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Mitja Janc s štirimi goli. Slovenec v vrstah Montpelliera Staš Skube je dosegel dva zadetka. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 21. februarja, doma se bo pomerila z nemškim Magdeburgom.

LJUBLJANA - Na današnjih dveh prvih tekmah osmine finala nogometne lige prvakov sta zmagi zabeležila gostitelja. Rimski Lazio je bil z 1:0 boljši od münchenskega Bayerna, pariški PSG pa je z 2:0 ugnal Real Sociedad.

AMSTERDAM - Sodišče v Amsterdamu je nekdanjega nizozemskega nogometnega reprezentanta Quincyja Promesa v torek obsodilo na šestletno zaporno kazen zavoljo njegove povezave s tihotapljenjem kokaina, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Sodišče je dokazalo, da je 32-letni Promes sodeloval v kriminalni združbi, ki je januarja 2020 prek pristanišča v belgijskem Antwerpnu skušala na Nizozemsko v vrečah za morsko sol pretihotapiti skoraj tono in pol kokaina. Promesa ni bilo na izreku kazni, trenutno se nahaja v Rusiji. Nizozemska in Rusija nimata sklenjenega sporazuma o izročanju, zaradi tega je Promes, ki se trudi pridobiti tudi rusko državljanstvo, do nadaljnjega varen pred roko pravice. Nogometaš je za nizozemsko reprezentanco med letoma 2014 in 2021 odigral 50 tekem in dosegel sedem golov.

LJUBLJANA - Slovenskemu športu bo v letošnjem letu iz državnega proračuna z vsemi razpisi na voljo okrog 43,3 milijona evrov, so povedali na novinarski konferenci na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Lani, ko je šport prvič doslej prešel na MGTŠ, so iz proračuna države za programe športa zagotovili skupno 33,4 milijona evrov. Največji delež ima sofinanciranje športne infrastrukture v višini slabih 32,5 milijona evrov, namenjenih pretežno občinam, kjer pa gre za dveletni program. "Mislim, da smo naredili velik korak naprej pri sofinanciranju športa, posebej pri investicijah v športu," je izpostavil Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

BUFFALO - Ekipa Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je v severnoameriški hokejski ligi NHL visoko izgubila v Buffalu. Sabres so zmagali kar s 7:0, saj je finski vratar v vrstah domačih Ukko-Pekka Luukkonen ubranil vseh 33 strelov gostov in je četrtič v sezoni ostal nepremagan. Jordan Greenway je tri točke vpisal z goloma in podajo, JJ Peterka, Alex Tuch in Rasmus Dahlin so dodali po gol in podajo, dve asistenci pa je imel Jacob Bryson. Sablje so pred tem izgubile dve tekmi v nizu na gostovanju.