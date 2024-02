Streljanje med parado zmagovalcev super bowla

Kansas City, 14. februarja - Med parado zmagovalcev ameriškega super bowla v Kansas Cityju so danes odjeknili streli. Kot je na omrežju X sporočila tamkajšnja policija, so streli zadeli več ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Za zdaj ni jasno, ali gre za ranjene ali smrtne žrtve, v povezavi s streljanjem pa so prijeli dva oborožena človeka.