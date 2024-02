Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenski pustni tradiciji ter Kurentovanju na Ptuju. Poročale so tudi o nasilju nad ženskami, ki je po vsej Evropi še vedno močno prisotno, in kmetih, ki so danes pred stavbo direkcije za vode v Celju protestirali proti izgradnji umetnih suhih zadrževalnikov.