Peticija Inštituta 8. marec tarča kibernetskega napada

Ljubljana, 14. februarja - Inštitut 8. marec je bil tarča kibernetskega napada, v katerem je storilec zlorabil naslove spletne pošte skoraj 100.000 posameznikov in organizacij, s katerimi je nepooblaščeno podpisal inštitutovo Peticijo proti prikritim podražitvam, so danes sporočili z inštituta. Napad so ustavili, osebni podatki dejanskih podpisnikov pa so varni, so dodali.