V ljubljanski Drami so se spomnili nepozabnega Součka

Ljubljana, 14. februarja - V ljubljanski Drami je bila danes spominska slovesnost, posvečena Juriju Součku, ki je bil Drami zvest do upokojitve. Igralcu so se poklonili kolegi in prijatelji. Po besedah Kristijana Mucka je bil Souček hkrati klasik in avantgardist, Polona Vetrih pa ga je nagovorila z nazivom Sir, ki bi ga po njenem mnenju v Angliji imel.