Na sojenju v zvezi z lastninjenjem Term Čatež različne interpretacije strokovnega mnenja

Koper, 14. februarja - Na sojenju Bojanu Petanu, Bogdanu Pušniku, Marku Ignjiću in Matjažu Satlerju na Okrožnem sodišču v Kopru so danes tožilka ter zagovorniki obtoženih izražali nasprotujoče si interpretacije strokovnega mnenja o tem, kaj bi morale Terme Čatež storiti z lastnimi delnicami, ki so jih pridobile z nakupom Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož.