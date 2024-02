Vreme: Ponoči bo delno jasno

Ljubljana, 14. februarja - Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo v severni in vzhodni Sloveniji zmerno oblačno, drugo bo lahko več sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo večinoma sončno. Ob morju se lahko pojavi megla ali nizka oblačnost. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V soboto kaže na pretežno oblačno vreme, zjutraj bo ponekod megla.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem, Alpami in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim severozahodnim vetrom nad naše kraje v višinah doteka toplejši in še vedno razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano zmerno oblačnostjo, ki je bo lahko več predvsem v krajih severno od nas. Ob morju se krajevno lahko pojavi megla. V četrtek bo zmerno, v krajih severno in vzhodno od nas občasno pretežno oblačno. Ponekod nad severnim Jadranom bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost.