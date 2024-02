Minister Novak z videnim na Koroškem zadovoljen

Slovenj Gradec, 14. februarja - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je s sodelavci danes opravil delovni obisk na Koroškem, je z videnim zadovoljen. "Narejeno je več, kot je bilo načrtovano," je po ogledih vodotokov in sestankih dejal minister. Župani so poudarili pričakovanje, da bo država izvedla takšno popoplavno obnovo, ki bo zagotavljala varnost vseh.