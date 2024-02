Izviri mineralnih vod in mofete pri Radgoni bodo na ogled turistom

Gornja Radgona, 18. februarja - V Gornji Radgoni so štirje partnerji, občini Gornja Radgona in avstrijska Radgona, Zavod RS za varstvo narave in kulturni center Zehnerhaus, zagnali projekt Ohranjanje dediščine Iz globin. Projekt, vreden 960.000 evrov, financira evropski sklad za regionalni razvoj, je povedala vodja projekta Mojca Bedjanič iz Zavoda.