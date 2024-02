Umrla prevajalka francoske književnosti Marija Javoršek

Ljubljana, 14. februarja - Umrla je prevajalka francoske književnosti Marija Javoršek. Med drugim je prevajala gledališke igre francoskega klasicizma, od tega celoten Racinov opus, besedila iz stare francoščine in poezijo različnih avtorjev, denimo celotno zbirko Rože zla Charlesa Baudelaira. Umrla je v nedeljo, stara 85 let, so sporočili iz družinskega kroga.