Hiša Ljubhospica v osmih letih prejela izključno zahvale uporabnikov in svojcev

Ljubljana, 14. februarja - Hiša Ljubhospica obeležuje osemletnico delovanja. Direktor Hiše in Lekarne Ljubljana Marjan Sedej je ob tej priložnosti izrazil hvaležnost, da so v teh letih uspeli približno 1400 ljudi pospremiti v zaključek njihovega življenja brez strokovnih napak. Kot dosežek je navedel tudi, da so od uporabnikov in svojcev prejeli izključno zahvale.