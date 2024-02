Generalni direktor FAO in kmetijska ministrica o dobrih praksah v panogi

Dekani/Izola, 14. februarja - Generalni direktor Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) Qu Dongyu je zadnji dan obiska v Sloveniji skupaj s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić obiskal Slovensko Istro. Ministrica mu je med drugim predstavila značilnosti in dobre prakse v kmetijstvu, pri vključenosti žensk na podeželju in mladih prevzemnikih.