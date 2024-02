Vozilo s priklopnikom na Razdrtem presegalo največjo dovoljeno maso kar za četrtino

Senožeče, 14. februarja - Policisti so v torek nekaj po 11. uri na Razdrtem ustavili tovorno vozilo s priklopnikom, ki ga je vozil 46-letnik iz Kranja. Vozilo je presegalo največjo dovoljeno maso kar za četrtino. Prav tako je bilo predolgo. Vozniku so izdali plačilni nalog in vozilo izločili iz prometa, so navedli na Policijski upravi Koper.