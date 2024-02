Megeneracijska koalicija opozarja na pomanjkanje dialoga s predsednikom vlade

Ljubljana, 14. februarja - Članice Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS) so na novinarski konferenci opozorile, da premier Robert Golob z njimi ne vodi dialoga, obljubljenega na začetku mandata. Zato niso dobili priložnosti, da bi ga med drugim opozorili na stanovanjsko problematiko mladih in starih, na rast življenjskih stroškov in slab dostop do zdravstvene oskrbe.