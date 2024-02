Ilko Štuhec od najhitrejše ločili sekunda in stotinka

Crans Montana, 14. februarja - Crans Montana bo konec tedna gostila tekmovanja za svetovni pokal alpskih smučark v hitrih disciplinah. Od petka do nedelja bodo na sporedu dva smuka in superveleslalom. Smučarke so danes opravile prvi preizkus proge. Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je za najhitrejšo zaostala sekundo in eno stotinko za 15. čas treninga.