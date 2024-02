Podvelka/Maribor, 14. februarja - Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je 7. februarja popoldne zgodila na območju Ožbalta, je umrl 75-letni voznik osebnega vozila, so danes iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sporočili Policijski upravi Celje. Kot so še navedli na policiji, je to letošnja prva smrtna žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave.