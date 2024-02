Minister Novak: Razumem tudi stisko kmetov

Slovenj Gradec, 14. februarja - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je ob robu delovnega obiska na Koroškem odzval na protest kmetov, ki nasprotujejo načrtom za gradnjo suhih zadrževalnikov. Dejal je, da razume stisko kmetov, ob tem pa poudaril, da so načrti zato, da pride do premisleka in konsenza, preden se začne graditi. S kmeti se bo sestal v četrtek.