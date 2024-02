Usklajena nadomestila preživnine bodo izplačana 15. marca

Ljubljana, 14. februarja - Preživnine in nadomestila preživnine so od 1. februarja višja. Zneski so se namreč uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je lani znašala 4,2 odstotka. Preživninski sklad bo višje zneske izplačal 15. marca, izveden pa bo tudi poračun za februar, so napovedali za STA.