Gospodarstvu, turizmu in športu letos za 672,4 milijona evrov razvojnih spodbud

Ljubljana, 14. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj s partnerskimi organizacijami gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo za 672,4 milijona evrov razvojnih spodbud. Po besedah ministra Matjaža Hana si želijo sredstva usmeriti v inovativnost, v prebojnost in trajnost. "Predvsem pa si želimo dviga dodane vrednosti," je poudaril.