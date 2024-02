Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo glede sporazuma o donacijah na nasprotnih bregovih

Kanal, 14. februarja - Svetniki Občine Kanal ob Soči so se pred časom seznanili s sporazumom, ki sta ga občina in cementarna Salonit Anhovo sklenili leta 2006 in je predvideval letne donacije občini. Sporazum se od leta 2010 ne izvršuje več. Na občini zdaj trdijo, da bi moralo podjetje poravnati zapadle obveznosti, tam pa, da za to ni pravne podlage.