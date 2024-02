Ljubljana, 14. februarja - Izjava za medije državnega sekretarja in vodje službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica po pogovorih z lastniki objektov v občini Polzela bo danes ob 14. uri (in NE ob 14.30, kot so prvotno predvideli) na Občini Polzela na Malteški cesti 28, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.