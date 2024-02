Knjiga Sporočilnost cvetlic na slikah Narodne galerije z nekaj manj znanimi deli iz zbirke

Ljubljana, 14. februarja - Narodna galerija je izdala knjigo z naslovom Sporočilnost cvetlic na slikah Narodne galerije. Knjiga z umetnostnozgodovinskimi in vrtnarsko-botaničnimi opisi slik je že tretja, ki sta jo napisala Jassmina Marijan iz galerije in Matjaž Mastnak iz Arboretuma Volčji Potok ter povezuje likovno umetnost in hortikulturo.