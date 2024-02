Unicef: Mladi odgovore na temo ljubezni največkrat poiščejo pri prijateljih

Ljubljana, 14. februarja - Otroci in mladi informacije na temo ljubezni najpogosteje poiščejo pri prijateljih, so odgovorili sodelujoči v anketi platforme U-Report, ki jo je razvil Unicef. Na platformi so na valentinovo uporabnike povprašali tudi o spolnosti in rezultati kažejo, da kar 40 odstotkov anketiranih mladih meni, da o spolnosti ne vedo dovolj.