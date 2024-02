Objavljen odprti poziv za sodelovanje pri 28. bienalu oblikovanja

Ljubljana, 14. februarja - Objavljen je odprti poziv za sodelovanje pri 28. bienalu oblikovanja (BIO28), ki se bo v Ljubljani začel konec novembra. Pod naslovom Dvojna agentka: Govoriš jezik rož? ga kurira Alexandra Midal. S pozivom, ki je odprt do 1. marca, vabijo k sodelovanju lokalne in regionalne oblikovalske in druge interdisciplinarne kolektive.