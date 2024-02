Na celjskem sodišču predvidoma marca začetek sojenja za smrt dečka v razgretem avtu

Celje, 14. februarja - Na celjskem sodišču naj bi se marca začelo sojenje mami dečka, ki je junija umrl v razgretem avtu v naselju Sveti Lovrenc pri Preboldu. Obtožnica materi in njenemu partnerju očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z njo ter neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, poročajo mediji.