Slovenskemu športu iz državnega proračuna letos 43,3 milijona evrov

Ljubljana, 14. februarja - Slovenskemu športu bo v letošnjem letu iz državnega proračuna z vsemi razpisi na voljo okrog 43,3 milijona evrov, so povedali na novinarski konferenci na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Lani, ko je šport prvič doslej prešel na MGTŠ, so iz proračuna države za programe športa zagotovili skupno 33,4 milijona evrov.