Newyorške borze končale v rdečem

New York, 13. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so padle, potem ko se je potrošniška inflacija v ZDA januarja upočasnila manj, kot je bilo pričakovano, kar je zmanjšalo upanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve hitro znižala obrestne mere.