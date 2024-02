Dnevnik o civilni iniciativi (14. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Vanja Brkić v komentarju Kdo nagaja in kdo varuje svoj interes? piše o civilni iniciativi stanovalcev Brilejeve ulice in devetih posameznikov s Pržanjske ulice, ki sta z vložitvijo tožb na upravno sodišče preprečili začetek gradnje Regentovega kvarta. Avtorica meni, da to ni presenetljivo, saj so stanovalci svoje nestrinjanje že večkrat izrazili.