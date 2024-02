Primorske novice o stavki zdravnikov in sindikatu Fides (14. 2.)

Koper, 13. februarja - Jasna Arko v komentarju Najdaljša stavka oholosti in pohlepa piše o zdravniški stavki in sindikatu Fides. Avtorica meni, da podaljševanje stavke kaže oholost in nadutost vodij sindikata. Poudarja, da je Fides le eden od sindikatov in zastopa le peščico zdravnikov. Mnogi so člani drugih sindikatov, mnogi sploh nobenega, dodaja.