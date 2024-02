Andragoški center začenja projekt za večjo vključenost v vseživljenjsko učenje

Ljubljana, 13. februarja - Na Andragoškem centru RS začenjajo z izvajanjem projekta Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje, ki ga financirata Evropska unija in Slovenija. S projektom želijo združiti izobraževalce odraslih iz različnih resorjev in med prebivalci krepiti voljo do učenja, so sporočili iz centra.