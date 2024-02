Umrla dramska igralka Mihaela Novak

Ljubljana, 13. februarja - V 94. letu starosti se je poslovila dramska igralka Mihaela Novak, ki je bila članica igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana od leta 1952 do upokojitve leta 1992, so danes objavili na spletni strani SNG Drama Ljubljana. Poleg gledališča je nastopala tudi v filmu, na televiziji in radiu.