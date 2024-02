Slovenija v Varnostnem svetu izrazila pripravljenost na sodelovanje pri odpravi posledic podnebnih sprememb

New York, 13. februarja - Državna sekretarka Sanja Štiglic je na današnjem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN na temo podnebnih sprememb in nezanesljivosti oskrbe s hrano izrazila pripravljenost Slovenije na sodelovanje pri prizadevanjih za odpravo škodljivih posledic podnebnih sprememb in nezanesljive preskrbe s hrano.