Britanski dostavljavci bodo na valentinovo stavkali

London, 13. februarja - Britanski zaljubljenci se bodo za valentinovo težko na vrat na nos obdarovali in si naročali obroke, potem ko so dostavljavci podjetij Deliveroo, Uber Eats in Just Eat za sredo napovedali stavko zaradi nizkih plač in slabih delovnih pogojev. Medtem so s stavko danes že začeli delavci v Amazonovem skladišču v britanskem Coventryju.