Slovenska in nemška obrambna industrija o možnostih krepitve sodelovanja

Ljubljana, 13. februarja - Slovenija in Nemčija imata veliko možnosti za okrepitev že zdaj uspešnega sodelovanja na obrambno-varnostnem področju, so ocenili sodelujoči na današnjem slovensko-nemškem poslovnem forumu obrambne industrije. To je po njihovih ocenah še posebej pomembno ob trenutnih zaostrenih geopolitičnih razmerah.